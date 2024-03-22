Брокеры назвали негативные последствия решения ЦБ дать инвесторам прямой доступ на биржу

Центробанк начал прорабатывать варианты для открытия клиентами счетов на Мосбирже без посредников. Однако брокеры смотрят на предложение исключить их из цепочки крайне негативно, отмечая высокую концентрацию рисков на рынке и снижение уровня сервиса для клиентов, передает «Ъ».