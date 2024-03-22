Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 052 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Алексеевич
    Хочу дожить до пенсии. И больше ни х..!.Россияне рассказа...
  • Ливень
    ох и шершавые сковородки и чаны ждут сотрудников цб в адуВ Банке России на...
  • Ливень
    ещё веселей будет обозначить какие налоги на подобные квартиры, и особенно будет весело узнать откуда такие деньги (к...Названа стоимость...

Брокеры назвали негативные последствия решения ЦБ дать инвесторам прямой доступ на биржу

Центробанк начал прорабатывать варианты для открытия клиентами счетов на Мосбирже без посредников. Однако брокеры смотрят на предложение исключить их из цепочки крайне негативно, отмечая высокую концентрацию рисков на рынке и снижение уровня сервиса для клиентов, передает «Ъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору