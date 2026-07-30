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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Крофт назвал четырех кандидатов для «Астон Мартин»: «У Алонсо 5-летний контракт, но он сам решает, стать ли амбассадором»

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сообщил, что у Фернандо Алонсо пятилетний контракт с «Астон Мартин», который позволяет испанцу перейти на должность амбассадора.

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