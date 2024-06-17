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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Неутешительные итоги немирного несаммита

Неутешительные итоги немирного несаммита

Ну, и чтобы подвести черту под провальным спецмероприятием в Швейцарии. Мне оно больше всего напомнило вот этот эпизод из знаменитого фильма про Шарикова: Участники сходки хором грянули: «Суровые годы проходят борьбы за свободу страны, За ними другие приходят, они будут тоже трудны».

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Комментарии
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E
Ed
Автор заметно не без талантов. Респект!
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15 час.
Андрей
👍👍👍
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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14 час.

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