Неутешительные итоги немирного несаммита

Ну, и чтобы подвести черту под провальным спецмероприятием в Швейцарии. Мне оно больше всего напомнило вот этот эпизод из знаменитого фильма про Шарикова: Участники сходки хором грянули: «Суровые годы проходят борьбы за свободу страны, За ними другие приходят, они будут тоже трудны».