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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о ЦСКА: «Довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. Где-то потеряли очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, в матче с «Локо»

После 7 туров московский клуб занимает 5-е место в таблице с 13 очками.  «Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше.

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