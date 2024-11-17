Абхазия. Протесты. Суть происходящего

ТО

Терехов Олег

Это конкретные трутни , привыкли все время сидеть на шее у России и все им мало. Надо выходить нахер от туда по тихой разрешить Грузии восстановит там свои позиции. Это гораздо позитивнее чем за счет россиян содержать этих дармоедов и воров!