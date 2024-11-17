В Абхазии происходят массовые протесты. Абхазы требуют отставки слишком пророссийского (по их мнению) президента.
Абхазия. Протесты. Суть происходящего
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А чтопроафриканский должен быть,или это собрались "инвесторы" со 100 рублями?
Ответить
15 час.
Eduard
Эти твари сидели на нашей шее много лет,а теперь вякаюто"Пророссийский", А чей должен быт"провьетнамский"?Народ задолбал своим идиотизмом!
Ответить
15 час.
ТО
Терехов Олег
Это конкретные трутни , привыкли все время сидеть на шее у России и все им мало. Надо выходить нахер от туда по тихой разрешить Грузии восстановит там свои позиции. Это гораздо позитивнее чем за счет россиян содержать этих дармоедов и воров!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии