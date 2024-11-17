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Абхазия. Протесты. Суть происходящего

Абхазия. Протесты. Суть происходящего

В Абхазии происходят массовые протесты. Абхазы требуют отставки слишком пророссийского (по их мнению) президента.

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Комментарии
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Eduard
А чтопроафриканский должен быть,или это собрались &quot;инвесторы&quot; со 100 рублями?
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15 час.
Eduard
Эти твари сидели на нашей шее много лет,а теперь вякаюто&quot;Пророссийский&quot;, А чей должен быт&quot;провьетнамский&quot;?Народ задолбал своим идиотизмом!
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15 час.
ТО
Терехов Олег
Это конкретные трутни , привыкли все время сидеть на шее у России и все им мало. Надо выходить нахер от туда по тихой разрешить Грузии восстановит там свои позиции. Это гораздо позитивнее чем за счет россиян содержать этих дармоедов и воров!
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6 час.

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