Ознакомиться с кандидатами и узнать номер и адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете избирателя на портале «Госуслуги» Сегодня, 6 сентября, в Псковской области началось трехдневное голосование.
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