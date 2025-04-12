В МВД сообщили о мошеннических приложениях, похищающих персональные данные

В пресс-службе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации проинформировали о новой мошеннической схеме, которой правонарушители пользуются ради того, чтобы выманивать у граждан их персональные данные для последующего обогащения.
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