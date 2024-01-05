Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Важная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Авдеевки и Клещеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Авдеевки и Клещеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за Мавик 3 доброжелателей, за детектор дронов лабораторию «Гагаринг», за матрасы Валерия из Ульяновска, за хвостовики и поражающий элемент Технофронт «Русской весны», отдельное спасибо дяде Мише из Королева за баллоны, горелки, перчатки, тросы.

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