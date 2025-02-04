Француженка Наташа Рей запросила убежище в РФ

Французская гражданка Наташа Рей, осужденная за клевету после своих заявлений о том, что Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона, родилась мужчиной, решила попросить политическое убежище в России.
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