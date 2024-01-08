Речные вокзалы Москвы в 2023 году приняли рекордное количество посетителей

Речные вокзалы Москвы зарекомендовали себя как популярные места для отдыха и проведения развлечений. Согласно данным департамента транспорта города, в этом году они приняли рекордное количество посетителей – более трех миллионов людей.
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