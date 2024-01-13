Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают серьезным преимуществом на фронте

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российская армия имеет значительное преимущество на поле боя, а Вооруженные силы Украины (ВСУ), провалив летнее контрнаступление, движутся в неправильном направлении.
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