Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Роман
    Да и снятие всех незаконных санкцийПусть Трамп жрет ...
  • Роман
    Меняем Гренландию и Канаду на Украину,но без Галичины(ее пусть делят Польша,Венгрия и Румыния)!!!Очень выглдный обмен!!!Пусть Трамп жрет ...
  • Eduard
    Забирай Трамп!Пусть Трамп жрет ...
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