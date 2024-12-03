Диалог с властью: что изменится в Удобном после визита парламентариев

На приёме поднимались насущные проблемы поселка. Жители обратили внимание на необходимость благоустройства дворов многоквартирных домов, освещения опасных участков дорог и решения вопроса с бездомными животными.
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