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Чемпион мира по фигурному катанию Малинин: «Болел за «Реал» и «Барселону», не мог выбрать – нравились обе команды. Любимые футболисты – Месси и Роналду»

– Романа Скорнякова – твоего тренера и папу – часто в день соревнований можно увидеть на катке с футбольным мячом.

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