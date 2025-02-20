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salekhard.online

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Салехард, которого нет. Историю города пишут его старожилы

Салехард, которого нет. Историю города пишут его старожилы

Очередная встреча участников проекта «Салехард, которого нет» прошла в культурном центре «Наследие». Напомним, представители Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО совместно со старожилами окружной столицы с прошлого года составляют интерактивную историческую карту города, где будут отмечены здания, каких сегодня уже нет.

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