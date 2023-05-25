«Неважно кто будет готовить»: политолог Лагин о первом этапе обучения летчиков ВСУ в Великобритании

Не так важно кто будет готовить украинских пилотов, их полет закончится в зоне СВО. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политический аналитик Николай Лагин.
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