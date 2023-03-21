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Минобороны Тайваня: за сутки к острову приблизилось десять китайских самолетов и два корабля

Минобороны Тайваня: за сутки к острову приблизилось десять китайских самолетов и два корабля

Приближение двух кораблей и десяти самолетов Народно-освободительной армии Китая было зафиксировано военнослужащими Тайваня.

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