Самое зловещее здание Европы. Подземная часть уходит на 92 метра вниз

Строительство этого грандиозного сооружения подразумевало разрушение большей части Бухареста. Домов лишились 50 тысяч семей — Дворец Парламента, размерами 270 на 240 метров, считается одним из крупнейших зданий на планете.
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