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TRENDYMEN

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Самое зловещее здание Европы. Подземная часть уходит на 92 метра вниз

Самое зловещее здание Европы. Подземная часть уходит на 92 метра вниз

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Комментарии
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Модест
И чё там мрачного? Нормальное правительственное здание, с инфраструктурой и убежищами. Вы ещё про пентагон или Капитолий такое напишите.
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5 д.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
На этом сайте не пишут, на этом сайте трындят, а что/о чём трындеть - да что угодно!
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5 д.
Владимир Соловьев
Верхние три этажа делают здание уродливым!
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5 д.

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