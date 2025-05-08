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Спички - не игрушка

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Угроза Параду Победы. Чем именно может нагадить Зеленский России

Угроза Параду Победы. Чем именно может нагадить Зеленский России

Автор: Игорь Семенченко Чем именно может нагадить Зеленский России, если попрет на рожон В период подготовки к празднованию Дня Победы и проведению Военного парада Президент России отдал войскам приказ о начале трёхдневного перемирия — с 00 часов 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая — в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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