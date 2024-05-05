Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему даже ярые сторонники применения санкций в отношении нашей страны не поддерживают идею конфискации замороженных российских активов.
Пушков объяснил, почему европейские лидеры не решаются конфисковать замороженные российские активы
Комментарии
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Eduard
Европейская верхущка давно не политики,а обычные воры в костюмчиках!
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8 час.
Константин Самарин
Ну, лидеры G-7 приняли решение не конфисковать российские щета, для поддержки Украины.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Для нашей страны выгоднее, что бы они все таки украли. желательно беззаконно. Мир со странами Запада не выгоден на ЛЮБЫХ условиях, даже на условиях полного снятия санкций, разрешения продавать им энергоресурсы и покупать у них любые товары. Мы просто превратимся в сырьевую страну, Без собственной промышленности, потому что произвести в Китае дешевле.
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28 мин.
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