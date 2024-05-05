Пушков объяснил, почему европейские лидеры не решаются конфисковать замороженные российские активы

Дмитрий Бакланов

Для нашей страны выгоднее, что бы они все таки украли. желательно беззаконно. Мир со странами Запада не выгоден на ЛЮБЫХ условиях, даже на условиях полного снятия санкций, разрешения продавать им энергоресурсы и покупать у них любые товары. Мы просто превратимся в сырьевую страну, Без собственной промышленности, потому что произвести в Китае дешевле.