Депутат Останина предложила упростить выход на пенсию многодетным родителям

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Минтруд РФ рассмотреть вопрос о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, а также о снижении требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных мам.
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