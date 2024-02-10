Депутат Останина предложила упростить выход на пенсию многодетным родителям

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Минтруд РФ рассмотреть вопрос о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, а также о снижении требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных мам.