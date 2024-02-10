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Депутат Останина предложила упростить выход на пенсию многодетным родителям

Депутат Останина предложила упростить выход на пенсию многодетным родителям

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Минтруд РФ рассмотреть вопрос о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, а также о снижении требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных мам.

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