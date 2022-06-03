В Китае впервые в мире робот клонировал поросят

Как сообщается на сайте вуза, на свет уже появились семь клонированных поросят породы ландрас. Самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила поросят в конце марта 2022 года, но известно об этом стало только сейчас.