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Ученые выявили лучший тип упражнений для борьбы с бессонницей у пожилых людей

Объединенный анализ данных, опубликованный в журнале с открытым доступом «Family Medicine and Community Health«, показал, что упражнения для укрепления мышц с использованием отягощений или собственного тела могут быть наиболее эффективными для улучшения качества сна у пожилых людей.

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