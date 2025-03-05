Ученые выявили лучший тип упражнений для борьбы с бессонницей у пожилых людей

Объединенный анализ данных, опубликованный в журнале с открытым доступом «Family Medicine and Community Health«, показал, что упражнения для укрепления мышц с использованием отягощений или собственного тела могут быть наиболее эффективными для улучшения качества сна у пожилых людей.
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