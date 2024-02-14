Ситуация с ударом по БДК «Цезарь Куников» и детали перспективного вооружения от КБМ

Видео атаки на наш БДК «Цезарь Куников» с применением 4 или 5 малозаметных надводных ударных БЭКов противника, опубликованное на ряде ТГ-каналов (включая «Военный осведомитель»), предоставляет крайне объемный спектр информации для проработки и реализации ряда технических контрмер, обеспечивающих … .
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