Ситуация с ударом по БДК «Цезарь Куников» и детали перспективного вооружения от КБМ

Видео атаки на наш БДК «Цезарь Куников» с применением 4 или 5 малозаметных надводных ударных БЭКов противника, опубликованное на ряде ТГ-каналов (включая «Военный осведомитель»), предоставляет крайне объемный спектр информации для проработки и реализации ряда технических контрмер, обеспечивающих … .