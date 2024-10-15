Мать арестованной в Одессе Чесаковой рассказала реакции девушки на преследование

Россиянка пыталась повесить российский триколор на постамент Мать Елены Чесаковой, арестованной в Одессе за попытку повесить российский флаг на постаменте, рассказала RT о реакции девушки на преследование.
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