Почему Путин не звонит Зеленскому

Закон и ПорядокПолитикаПочему Путин не звонит Зеленскому Недавно с интервалом в несколько дней произошло два показательных события. Первое произошло во Владивостоке 1 сентября.Вернуться к статье123НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванПутин уже совершал ОШИБКИ по аризнанию выборов в укропии и ручкался с НАЦИСТОМ Порошенко. И в этот раз признал выбор "украинского народа"и уже встречался с клоуном.LSLiudmila SolodkoРазница в том,0 что один как был Вовой им так и останетсяЕлена ФилипповаЛучше всего у Вована Зе получилась игра членом на рояле. Так бы и играл себе, чего в политику полез?Сергей ЛобченкоЗелёнкин, что в квартале, что в ООН. Выпустили ублюдка на сцену, он и рад слюной захлёбываться.НадеждаМне непонятно одно, зеленский далеко не дурак и понимает, что на Донбассе идет гражданская война и воюют они своим народом, а не Россией, но упорно играет роль ярого русофоба и "щЫрого"какла, почему? Что ему обещали кукловоды, деньги или сыграли на его тщеславии сыграть в жизни роль второго Наполеона!? Интересно, зелебоб понимает, что он загоняет себя в тупик из к-го потом ему не выбраться и отвечать все таки придется!? Спрятаться ведь негде, шарик очень маленький, нет такой щели, где можно стать невидимым и откуда нельзя выковырять преступника!(Дмитрий Полуэктовнет там никакого их народа там русский в большинстве, известно каким макаром те территории оказались в составе того политически созданного страны урода унр-усср-украины ну да на жаль те территорию считаются украинскими потому как бы гражданская война (но если по реалиям то они и вправду с русскими воюют да и русских добровольцев там хватает помогших отвоевать независимость ДНРЛНР) люди то там в большинстве с русскими корнями (на иных территориях той Хохло-Бандерлогии там больше помесей с поляками)НадеждаТак все эти щэневмерлики делают акцент именно на том, что воюют как раз с Россией, а не русскими. Вы же помните, что войска РФ с тысячами танков находятся на территории ЛДНР, хотя за все года ни одного достоверного фото не было предъявлено...)Дмитрий Полуэктовтого зеленского нах.. нужно послать жидёныша обандеренного и вообще со всей той скачущей русофобской клоакой усраиной большинство той хохлоты антироссийские мерзавцы в большинстве своем добровольно скакавшие на антироссийском госперевороте и раком стали перед западом! Вот позиция Путина не совсем понятна особенно его заявки о "едином народе" и прочая х..я в большинстве своем там народ ВРАГ РФ! Большая половина хохлоты обсирают и российский народ и его лично, а он продолжает эту бредовую мантру о "братишках" хохлах?! Да нет их уже давным давно с начала 90х там уже половина была антироссийских, а нынче то каждый второй русофобище. Политически те укро-хохлы сделали себя другим народом ещё гораздо покруче и повыше русских и в ином их никогда уже не переубедить! Пора понимать очевидное и реальное и исходя из этого прекращать вообще все дела с ними в первую очередь газовые транзиты, поставки иных энергоресурсов ещё и Минску ультиматум ставить чтоб меньше энергоресурсов продавали бандерью на нашем топливе те твари едут обстреливать Донбасс и русских людей уничтожать о как... а у Путина "единый народ" ё..т...м.. долго то можно ещё гнать этот бред?!карюкалов вячеславНу надо же.Валентин ЩербаковО чем можно разговаривать с этим неадекватным, лживым, постоянно выкручивающимся жидёнком Зеленским, который постоянно что-то употребляет и совершенно не следит за своим базаром. Вся его политическая деятельность, бандитские разборки, связаны с его кумиром Голобородько, которые он привнёс в реальность и злоупотребляя этой самой властью. О чем можно говорить с международным попрошайкой и русофобом, ему существовать осталось совсем чуть-чуть и будет как с его другом, вытрут ноги и выкинут на свалку.БОБорис ОсиповНиколай АрзамасцевЭтож надож - написать стока буков, что бы убедить россиян, что Путин круче Зеленского!!! Или пытаются хохлов сагитировать? Но у них свой девиз - "Усраться, но не поддаться!"Комментировать
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