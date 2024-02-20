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Лавров прибыл в Венесуэлу

Лавров прибыл в Венесуэлу

Telegram-канал Марии Захаровой Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Каракас. Кадры прибытия главы российской дипломатии в своем Telegram-канале показала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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