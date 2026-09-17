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Калуга-поиск

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Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского в Калуге отметил 90-летие

Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского в Калуге отметил 90-летие

90-летие отмечает мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского. Он был основан спустя год после смерти великого учёного - 19 сентября 1936 года.

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