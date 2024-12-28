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Любушкин против «Миннесоты»: передача, 6 хитов и 2 блока за 15:05. У защитника «Далласа» 0+8 и «+8» в 34 играх

«Даллас» уступил «Уайлд» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету 30-летнего защитника «Старс» стало 8 (0+8) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

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