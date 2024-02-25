Сырский прокомментировал достижения украинской армии ко второй годовщине СВО Ольга ВайленкоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский, в своем последнем посте в Telegram-канале «СИРСЬКИЙ» отметил вторую годовщину начала российской специальной военной операции на территории Украины.
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