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Сырский прокомментировал достижения украинской армии ко второй годовщине СВО

Сырский прокомментировал достижения украинской армии ко второй годовщине СВО

Сырский прокомментировал достижения украинской армии ко второй годовщине СВО Ольга ВайленкоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский, в своем последнем посте в Telegram-канале «СИРСЬКИЙ» отметил вторую годовщину начала российской специальной военной операции на территории Украины.

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