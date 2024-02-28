Россия хочет создать на основе БРИКС цифровую расчетно-платежную платформу

Минфин и ЦБ вместе с партнерами по БРИКС (на данный момент в союз, помимо России, входят Бразилия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия) планируют подготовить доклад лидерам стран объединения по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций, сообщило министерство финансов России по итогам состоявшейся в Сан-Паулу (Бразилия) во вторник, 27 февраля, первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.