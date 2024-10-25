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Intel Core Ultra 9 285K разогнали почти до 7,5 ГГц и установили несколько рекордов Флагм...

Intel Core Ultra 9 285K разогнали почти до 7,5 ГГц и установили несколько рекордов Флагм...

Intel Core Ultra 9 285K разогнали почти до 7,5 ГГц и установили несколько рекордовФлагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K новой серии Arrow Lake-S разогнали до 7488,8 МГц — почти на 1,8 ГГц выше заявленного Intel максимума частоты для этого чипа.

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