Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли атаку на Курскую область, чтобы потеря территорий и поражения украинской армии в Донбассе не выглядели так болезненно.
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