🚔В Новоаннинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на федеральной автодороге По предварительным данным, 31 октября 2024 года около 10-00 час.
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🚔В Новоаннинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на федеральной автодороге По предварительным данным, 31 октября 2024 года около 10-00 час.