Новейшие технологии позволят ВС РФ не только добить ВСУ, но и одолеть НАТО

Военные технологии сегодня развиваются во многих странах, гонку вооружений никто не отменял. Нельзя сбрасывать со счетов высокоорганизованные, скоординированные странами НАТО провокации. Те провокации, которые всплывают раньше времени наружу - лишь вершина айсберга. На сегодня в России нет ни одного технологического центра, в который может прийти любой гражданин РФ или иного государства с целью продвижения своего проекта: все ниши заняты корпоративными технологическими центрами, остальные граждане "умственно отсталые". Нет ни одного государственного технологического центра, в котором бюджетом рассчитана проверка нового исследования граждан без научного руководителя - халявщика нового. В миллион раз полезнее 6 миллиардов рублей, на халяву получаемых общественной "некоммерческой организацией" РСП под патронажем лучезарной семейки Михалковых, направить на попытки преодоления "невозможного" в технологиях. Технологии изготовления новых механизмов тормозятся из-за гнилой технологии вознаграждения за творческий труд, особенно инженерный, производственный для масс, а не только для краснодорожных баринов и расфуфыренных баб - белоручек сцены. Слова "сегодня другие критерии для определения элиты общества" без четкого и всеобъемлющего подтверждения делом остаются лишь словами.

ЛК

Любовь Кузьмина

Да, гуманизм это хорошо, но только по сведениям нашей разведслужбы, именно в тех местах(школы, детсады, больницы и жилая застройка) располагаются так называемые украинские боевики.Прекрасно осведомлены они о том, что российские средства поражения не будут стрелять по этим местам.Даже боеприпасы и вооружение подвозят к ВСУ на санитарных машинах с красным крестом. В результате этого гуманизма, российские войска несут неоправданные потери. Гуманизм это хорошо, но почему должны гибнуть наши патриоты, а враги смеяться в результате, над нашими погибшими воинами.Гуманизм по отношению к врагу продвигают те люди, которые не связаны напрямую с боевыми действиями и не несут потери своих детей, близких родственников или родителей.То есть это те люди, сидящие в безопасных местах и громко кричащие "мы не такие, как они".А вообщем то, эти люди просто подлые цинники.