Родители посчитали он-лайн собрание агитацией за прививки для детей Челябинской области

Жительница Еманжелинска углядела агитацию за прививки в он-лайн собрании для родителей Челябинской области, которое провели в Интернете сотрудники Министерства образования Челябинской области: Родителям дали ссылку на канал, где шла трансляция.
Жительница Еманжелинска углядела агитацию за прививки в он-лайн собрании для родителей Челябинской области, которое провели в Интернете сотрудники Министерства образования Челябинской области: Родителям дали ссылку на канал, где шла трансляция.
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