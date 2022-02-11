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Родители посчитали он-лайн собрание агитацией за прививки для детей Челябинской области

Родители посчитали он-лайн собрание агитацией за прививки для детей Челябинской области

Жительница Еманжелинска углядела агитацию за прививки в он-лайн собрании для родителей Челябинской области, которое провели в Интернете сотрудники Министерства образования Челябинской области: Родителям дали ссылку на канал, где шла трансляция.

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