Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что очередные происшествия связанные с Украиной, и речи официальных лиц киевского режима об атаках на регионы Российской Федерации приведут к полномасштабному мировому конфликту.
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