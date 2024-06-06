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Трамп: Заявления Киева об ударах по РФ ведут к мировому конфликту

Трамп: Заявления Киева об ударах по РФ ведут к мировому конфликту

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что очередные происшествия связанные с Украиной, и речи официальных лиц киевского режима об атаках на регионы Российской Федерации приведут к полномасштабному мировому конфликту.

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