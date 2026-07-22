Москвичей предупредили о сильных осадках

В пятницу, 24 июля, на Москву обрушатся сильные дожди. Об интенсивных осадках в конце рабочей недели предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Москва 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии