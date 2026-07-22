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Москвичей предупредили о сильных осадках

Москвичей предупредили о сильных осадках

В пятницу, 24 июля, на Москву обрушатся сильные дожди. Об интенсивных осадках в конце рабочей недели предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Москва 24».

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