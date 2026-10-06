MobilesTalk рассказал, как продлить работу ноутбука на Windows

Издание MobilesTalk поделилось советами по увеличению времени работы ноутбуков на Windows. Среди рекомендаций — изменение настроек питания, уменьшение яркости экрана и замена старой батареи.
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