Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (п.
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