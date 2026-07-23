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Царьград

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В Киеве ждут удара "очень мощной" корейской ракетой

В Киеве ждут удара "очень мощной" корейской ракетой

Украинские мониторинговые Telegram-каналы предупреждают жителей Киева о якобы готовящемся массированном обстреле с применением северокорейской баллистической ракеты — впервые за долгое время речь идёт именно о таком типе вооружения.

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