Игроки НХЛ ждут возвращения сборной России на международный уровень

Защитник СКА Никита Зайцев, выступающий в НХЛ за "Чикаго Блэкхокс", заявил, что многие его коллеги по лиге считают, что международные соревнования становятся менее привлекательными без участия российских команд.
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