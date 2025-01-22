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Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Владимиру Путину о своем разговоре с Трампом

Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Владимиру Путину о своем разговоре с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту России Владимиру Путину о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

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