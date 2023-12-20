Видео: Робот с приводом от GPT-4 смог учиться как живой ребенок

Команда исследователей из Токийского университета построила мост между большими языковыми моделями и роботами, который обещает сделать машины еще более человечными, но при этом обходится без традиционных элементов управления, пишет Tech Xplore.
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