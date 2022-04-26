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В Минобороны РФ заявили о минировании нацбатальонами водохранилища в ДНР

В Минобороны РФ заявили о минировании нацбатальонами водохранилища в ДНР

Боевики украинских нацбатальонов заминировали водохранилище в ДНР, заявили в Минобороны РФ. По информации Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, заминирована дамба Карловского водохранилища в  селе Карловка.

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