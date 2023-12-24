«Ферстаппен не примадонна, в нем нет напыщенности и высокомерия», – Кристиан Хорнер

«Ферстаппен не примадонна, в нем нет напыщенности и высокомерия», – Кристиан ХорнерGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о черте характера Макса Ферстаппена, которая нравится всем сотрудникам чемпионской команды Формулы 1.
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