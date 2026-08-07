К чему приводит соплежуйство

На днях в новостях рассказывали, как в Москве мошенница и диверсантка, которая продала квартиру по схеме Долиной, а потом подожгла военкомат, подожгла, когда к ней таки пришли приставы, и проданную квартиру.
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