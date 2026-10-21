Паспорт гражданина России не перестает быть действительным из-за мелких потертостей и царапин, если они не мешают прочесть данные и установить личность владельца, рассказал РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.
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