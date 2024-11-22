Стоимость аренды коттеджей в Подмосковье выросла на 17% за год Рассказываем, какие дома в Московской области пользуются наибольшей популярностью и сколько за них придется заплатить До Нового года осталось чуть более месяца, а значит, пора задуматься, как провести праздники.