В Пензе задержан частный детектив, обманувший граждан на 250 тыс. рублей

В производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Пензенской области находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных ч.
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